Emre Belözoğlu'nun planı suya düştü! İşte Ali Koç'un sürpriz hoca kararı

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un ardından teknik sorumlu olarak Emre Belözoğlu son 10 maçta görev yapacak. Öte yandan yönetimin gelecek sezon ile ilgili sürpriz planı ortaya çıktı.

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Fenerbahçe’de Erol Bulut'la yolların ayrılmasının ardından teknik sorumluluk görevine başlayarak hocalık kariyerine adım atan sportif direktör Emre Belözoğlu, beklenenden erken bir başlangıç yaptı. Aslında Belözoğlu’nun hedefinde bu noktaya bir gün gelmek vardı. Ancak bu tam olarak hayal ettiği gibi bir geçiş olmadı. Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör olarak kariyerine devam etmek isteyen Emre Belözoğlu bunu kademe kademe yapmayı planlıyordu.

Milliyet'in haberine göre, İngiltere, İtalya ve İspanya’da uzun yıllar futbol oynayan sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörü, öncelikle stajını bu ülkelerden birinde yapmak istiyordu. Bildiği yabancı dilleri kusursuz hale getirip İtalya, İspanya ya da İngiltere’de yardımcı antrenörlük ile bu sürece adım atmak istiyordu. Ancak gelişen olaylar ve şartlar Emre Belözoğlu’nun planladığı gibi olmadı.

Futbolu 1 yıl erken bıraktı

Bir yıl daha futbol oynamak isteyen Belözoğlu, kulübün sportif direktöre ihtiyacı olduğu için futbolu planladığından bir sene erken bıraktı.

Planı sekteye uğradı

Sportif direktörlüğü kulübün ihtiyacı doğrultusunda geçici olarak yapmayı planlayan futbol adamı ardından kademeli olarak teknik direktörlük kariyerine geçmeyi planlanmıştı. Yurtdışında ilk adımı atıp ileride Avrupa’da da çalışma hayali olmasına rağmen Erol Bulut’un görevinden alınmasının ardından bu planı da sekteye uğradı.

Yabancı hoca

Sarı-lacivertli kulüpte Başkan Ali Koç; futbolcular ve Erol Bulut arasındaki sıkıntılar sebebiyle ligde kalan 10 maç öncesi radikal bir karar aldı. Erol Bulut’un görevine son veren Başkan Koç, şampiyonluk şansının devam etmesi için takımın sevdiği ve büyük saygı duyduğu Emre Belözoğlu ile sonuca gidilebileceğini düşündü. Sezon bitimiyle birlikte Ali Koç’un hedefi yabancı bir teknik adamı takımın başına getirmek. Bunun için çalışmalar başladı ve dünyanın önde gelen isimleriyle temasa geçildi. Ancak takımın Emre Belözoğlu ile iyi bir performans göstermesi ya da şampiyon olması durumunda Emre Belözoğlu’nun gelecek sezon takımın başında kalabileceği ifade edildi.