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Satmak istemişlerdi İzmir'de yakalandılar! Binlerce yıllık eser ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı

İZMİR İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, alınan istihbarat sonucu durdurulan bir araç içerisinde satışı yapılmak istenen Roma dönemine ait bir adet sütun başlığı ele geçirildi.

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Kemalpaşa ilçesi 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi Armutlu mevkiinde tarihi eser ticareti yapılacağı bilgisi elde edilmesi üzerine, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu olayla ilgili şüpheli bir aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada, 1 adet 50x60 cm ebatlarında Roma dönemine ait İON sütun başlığı ele geçirildi. Araçta yakalanarak gözaltına alınan M.T., Z.T. ve U.Y. isimli 3 kişinin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Tarihi eser ise İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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