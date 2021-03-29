Bomba Ankara kulisi! Kabine değişikliği bugün Berat Albayrak iddiası kimler bakan oluyor

BEŞTEPE'de yapılacak Kabine toplantısı öncesi Ankara kulislerinde 'bakan toto' hızlandı. Bugün saat 15:30'da başlayacak Kabine toplantısının bazı bakanlar için son toplantı olacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü toplantının ardından yeni Kabine'yi açıklaması bekleniyor.

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AK Parti’nin 7. Olağan Kurultayı'nda parti yönetiminde yapılan değişikliğin ardından gözler kabine değişikliğinin ne zaman yapılacağı ve kimlerin bakan olacağına çevrildi. Ankara kulislerinde 'bakan toto' sürerken, Kabine'deki değişikliğin bugünkü toplantının ardından yapılacağı yönünde iddialar arttı.

7-8 bakan için son toplantı mı?

Kulislerde 7-8 bakan için "bugünkü Kabine toplantısı son kez katıldıkları toplantı olacak" yorumları yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün beklenen değişikliği yapacağı ifade edilirken, kimlerin bakan olacağı, hangi bakanların değişeceği kadar Berat Albayrak'ın dönüp dönmeyeceği de merak konusu. Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa ettikten sonra bir daha kamuoyu karşısına çıkmamıştı.

Berat Albayrak için iki ayrı senaryo var

Berat Albayrak için iki farklı senaryo konuşuluyor. İlk senaryoya göre Albayrak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na getirilecek. Erdoğan'ın son grup toplantılarında Albayrak’ın Türkiye’nin enerji atılımlarında gerçekleştirdiği stratejilere yapılacak atıfların bunun işareti olduğu değerlendirmesi yapılıyor. İkinci senaryoya göre ise Berat Albayrak, ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak.

Kimler Kabineye girebilir?

Kulislerde, AK Parti Meclis Grup Başkanvekilliği görevini sona eren Mehmet Muş’un da olası kabine değişikliğinde bakan olabileceği dile getiriliyor. Tansu Çiller'in Dışişleri Bakanı olacağı iddiaları pek rağbet görmese de AB Bakanı olabileceği konuşuluyor. Melih Gökçek'in Yerel Yönetimler Bakanı olacağı iddiaları da alıcı buluyor.