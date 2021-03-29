CHP'li Erdoğan Toprak: 10 yıl sonra Suriye milliyetçiliği ülkemizin güvenliğini tehdit edebilir

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, “Önümüzdeki süreçte artacak Suriyeli milliyetçilik tavrı, ülkemiz için ciddi güvenlik sorununa dönüşebilir" düşüncesini dile getirdi.

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CHP'li Erdoğan Toprak, İstanbul’daki Suriyeli sığınmacı sayısının yarım milyonun üzerinde olduğunu, İstanbul’un bazı büyük ilçelerinde Suriyeli yerleşiklerin neredeyse yerel nüfusla başa baş konuma geldiğini ileri sürdü.

Toprak, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 2011’den bu yana ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı 3,6 milyonu aştı. 81 il ve çok sayıda ilçede artık Suriyelilerle içi içe yaşayan bir Türkiye tablosu var. Başlangıçta ağırlıkla sığınmacı kamplarında ya da konteyner kentlerde yaşayan Suriyelilerin şu anda yüzde 98,4’ü büyükşehirlerde yaşıyor. İçişleri Bakanlığı’nın resmi verileriyle birlikte, Türk-Alman Üniversitesi Göç ve Uyum Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi’nin her yıl düzenli olarak hazırladığı ‘Suriyeliler Barometresi’ araştırmasındaki güncel tespitler oldukça ilginç!

Barometre Araştırması’nın verilerine göre; ağırlıkla Gaziantep’te faaliyet gösteren Suriyelilere ait az sayıdaki ‘büyük işletme’ dışında Suriyelilerin KOBİ statüsünde Türkiye’de kurup, faaliyet gösterdiği işletmelerin sayısı 20 bin. Bunların yaptıkları işler ağırlıkla lokanta, tatlıcı, kebapçı, terzi, kuaför, tamirci vb. işler. Aktif işgücü içerisinde 1,3 milyon Suriyeli yer alırken bunların sadece 50 bini kayıtlı istihdam. Diğerleri kayıt dışı olarak istihdam ediliyor. TÜİK’in verilerinde Türkiye’de kayıt dışı istihdamın yüzde 34 olduğunu anımsadığımızda Suriyeliler açısından bu oran yüzde 96,2!

"Ucuz işgücü olarak kayıt dışı ve kaçak şekilde çalıştırılıyor"

"Türkiye’de her gün 270 Suriyeli bebek dünyaya geliyor. 10 yılda Türkiye’de doğan Suriyeli çocuk sayısı 650 bine ulaştı. AFAD’ın sosyal yardım uyumu adı altında yapılan ödemelerinden ve Kızılay Kart uygulamalarından yararlanan Suriyeli sayısı 1,6 milyon. 2 milyondan fazla Suriyeli sosyal yardımlardan yararlanamıyor. Sosyal yardım alanlara kişi başına aylık 120 TL ödeme yapılıyor. Suriyeliler ucuz işgücü olarak kayıt dışı ve kaçak şekilde her türlü ağır işte çalıştırılıyor. Suriyelilerin sadece yüzde 6’sı ülkesine dönmek istiyor. Bu yüzde 6’lık kesim ise TSK kontrolündeki güvenli bölgelere değil geldikleri şehirlere dönmek kaydıyla Türkiye’den ayrılacaklarını ifade ediyor."

"İktidarın 'çözüm' konusundaki acizliği kabul edilemez"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son iki yıl önce Suriyeliler için 40 milyar dolar harcandığını açıklamıştı. O günden bu güne tutarın ne kadara çıktığı bilinmiyor. İddia edilen 40 milyar dolar kayıtlarda net görünmüyor. Resmi bir açıklama yok. İktidarın bir Suriyeli sığınmacı politikası yok, uyum politikası da yok. Kaldı ki Suriyeliler için ne yaparsak yapalım, onların beklentilerini karşılayamayız, vatan hasretini gideremeyiz. Nitekim 13 yaşındaki Suriyelilerin oluşturduğu rap grubunun şarkısındaki ‘Türkiye’ye geldik çok kalabalıktı ama insan bulamadık’ sözleri hem oldukça üzücü hem de bir o kadar düşündürücü! Ülke nüfusunun yüzde 5’ine yaklaşan Suriyelilerin ülkemizin geleceği açısından çok ciddi ve hayati sorunları barındırdığı ortada iken; mültecilere ev sahipliği yapmakla övünen, pazarlıklara kapı aralayan iktidarın ‘çözüm’ konusundaki acizliği kabul edilemez!