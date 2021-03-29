Dolar ve altını olanlar dikkat! Piyasalar çok hareketli... Ne yapmalı?
Risk algısının yükseldiği dönemlerde piyasalarda karışıklık kaçınılmaz... Peki ne yapımalı? Yatırımcılar için bu noktada 3 önemli madde söz konusu. İşte detaylar...
Kuşkusuz piyasalarda değişen dönemlerde farklı nedenlerle türbülanslar yaşanır. Çalkantılar yatırımcıların stresini artırırken panik halde ve düzensiz şekilde işlemlerde bulunmasına yol açar. Paniğin büyüklüğüne bağlı olarak da fiyat ve hacimdeki akış hızında kaotik değişimler gündeme gelir. Ancak bu süreçte değişmeyen tek şey kayıp ve hatalı işlemlerdir.
Şüphesiz dalganın içindeyken kısa vadede eldeki hissenin değer kaybı kaçınılmazdır. Kısa süreli beklentilerle hareket edenler bu dönemlerdeki en büyük kayıpları yaşayanlar olmakta. Önemli olansa hisse senedi piyasasına daha geniş bir pencereden bakabilmektir.
İlk çeyreğin en hareketli haftası
Milliyet'ten Zeynep Aktaş imzalı habere göre, yılın ilk çeyreğinin en hareketli haftası geride kaldı. 19 Mart Cuma gününü 1.553 seviyesinden kapatan BIST 100 Endeksi 23 Mart’ta 1.256 seviyesine kadar gerilerken, 7.21 seviyesinde olan dolar kuru 8,58’e kadar çıktı.
BIST 100 Endeksi haftayı 1.382 seviyesinden tamamlarken dolar/TL kuru 8.10, euro/TL 9.58, altının onsu ise 1.732 dolarda. Naci Ağbal’ın 20 Mart akşamı görevden alınması ve Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi piyasalar tarafından sert fiyatlandı. Yabancıların ağırlıkta oldukları hisselerde yaşanan sert satış dalgası borsada kaybı hızlandırdı.