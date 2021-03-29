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400 metrelik devasa gemi Ambarlı Limanı'nda iskeleye çarptı

İSTANBUL Ambarlı Limanı'nda yanaşma manevrası yapan konteyner gemisi, iskeleye çarptı. Gemi ve iskelede ağır hasar oluştu.

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Süveyş Kanalı'nda karaya oturmasıyla dünyanın da gündemine oturan 'Ever Given' adlı geminin kurtarıldığı açıklanmıştı. Bu kez gemi kazası İstanbul'da yaşandı. Denizcilik Genel Müdürlüğü, cumartesi günü Ambarlı Limanı'nda yanaşma manevrası yapan konteyner gemisinin iskeleye çarptığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Liberya Bayraklı MSC TINA isimli 398,5 metre boyundaki konteyner gemisi, 27 Mart 2021 tarihinde Ambarlı'da  yanaşma manevrası sırasında  Marport'a ait iskeleye çarpmıştır. Kazada, iskelede ve gemide ağır hasar oluşurken, can kaybı, yaralanma ve çevre kirliliği meydana gelmemiştir. Gemi şu anda Ambarlı demir mevkiinde bulunmakta olup incelemeler devam etmektedir. İnceleme sonucuna göre gemi ile ilgili yapılacak işleme karar verilecektir" denildi.

İskeleye çarpan geminin boyu MSC TINA'nın boyu 398,5 metre. Süveyş Kanalı'nda karaya oturan Ever Given isimli geminin boyu ise 399,94.  

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