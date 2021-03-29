Felaket tellalı duyurdu! Yeşilçam'ın usta ismi Yılmaz Cesur hayatını kaybetti

Felaket tellalı lakabıyla tanınan Onur Akay, Yeşilçam’ın usta ismi Yılmaz Cesur’un 26 Mart 2021 Cuma günü hayatını kaybettiğini duyurdu.

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1970'li yıllarda Yeşilçam filmlerinde oynamaya başlayan, Darbe, Kader Çıkmazı, En Büyük Babam, Sözde Kızlar gibi yapımlarda rol alan Yılmaz Cesur yaşamını yitirdi. Cesur'un ölüm haberini 'Felaket Tellalı' olarak bilinen Onur Akay, Instagram'da duyurdu. Akay, Yılmaz Cesur’la ilgili “Cesur Yılmaz diye de bilinir Yılmaz Cesur diye de bilinir. Başrol oyunları oldu, birçok filmde oynadı, TRT’de dizilerde oynadı. Bugün Ayazağa Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı. Bütün sevenlerine başsağlığı dilerim. Kandil gecesi uğurlandı.” dedi. 27 Mart Tiyatrolar Günü’nde son yolculuğuna uğurlanan usta oyuncunun ölüm nedeni ile ilgili bilgi verilmedi.