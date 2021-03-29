Büyükçekmece Basketbol - Galatasaray maçında ortalık karıştı Abdurrahim Albayrak çıldırdı

ING Basketbol Ligi'nde Galatasaray, Büyükçekmece Basketbol'a konuk olduğu maçı 105-101'lik skorla kaybetti. Matt Farrell'in tribünlere yönelik hareketi olduğu iddia edilirken, sonrasında protokol tribünü karıştı, maç durdu.

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Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Büyükçekmece Basketbol, Galatasaray'ı ağırladı. Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı Büyükçekmece Basketbol 105-101 kazanmasını bildi. Bu sonuçla Galatasaray 18. mağlubiyetini alırken Büyükçekmece Basketbol ise 3 maç aradan sonra galip geldi.

Matt Farrell'in tribünlere yönelik hareketi

Mücadelenin son bölümünde Matt Farrell'in tribünlere yönelik hareketi olduğu iddia edilirken, sonrasında protokol tribünü karıştı, maç durdu. Oyunun durduğu esnada güvenlik güçleri tribünlerde yaşanan olayları önlemek amacıyla bir süre barikat kurdu ve bu şekilde bekledi.

Kaldığı yerden devam etti

Oyun bir süre dururken hakem, her iki kulübün oyuncularını kulübelerine geri gönderdi. Basketbolcular bekleyiş sırasında tekrar ısındı. Maçın hakemi, Galatasaray yöneticileriyle konuştu ve ardından müsabaka tekrar başladı.