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İçişleri Bakanlığı'ndan Covid-19 kısıtlaması açıklaması

İçişleri Bakanlığı: 22-29 Mart arasında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 21 bin 459 kişiye adli-idari işlem yapıldı.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadelede kontrollü normalleşme döneminde olunduğuna dikkat çekilerek, bu dönemde illerin vaka sayılarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek şeklinde risk gruplarına ayrılarak tedbirler bu seviye gruplarına göre belirlendiği hatırlatıldı.

Yeni süreçte ülke genelinde hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının 21.00-05.00 saatleri arasında devam ettiği belirtilerek şöyle denildi:

"Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında, yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerimizde ise Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar günün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanmaktadır. Bu kapsamda 22-29 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 21 bin 495 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Salgınla mücadelemiz sona erip, tam normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz."

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