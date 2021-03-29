Boris Johnson’ın yasak aşkı her şeyi itiraf etti İngiltere karıştı!

İNGİLTERE'de 56 yaşındaki Başbakan Boris Johnson'ın ortaya çıkan yasak aşkı ülkeyi karıştırdı. Eski teknoloji danışmanı Jennifer Arcuri, dört yıl birlikte olduklarını itiraf etti.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson (56), Londra Belediye Başkanı olduğu dönemde eşine ihanetle suçlanmıştı. Teknoloji danışmanı ABD asıllı Jennifer Arcuri (35) ile birlikte olduğu iddia ediliyordu. Hatta Johnson’ın meclis bütçesinden Arcuri’ye 126 bin Sterlin aktardığı ortaya çıkmıştı. Bu iddiaların üstü kapatılmıştı. Ancak Arcuri, Sunday Mirror gazetesine verdiği röportajla bu aşkı ilk kez doğruladı. Arcuri, 2012-2016 arasında haftada bir birlikte olduklarını açıkladı. Arcuri, 2011’de Johnson’ın seçim kampanyası ekibine girmesiyle aralarında başlayan yakınlığı ‘aşk’ olarak tanımladı.



“Ama aramızdaki hem fiziksel hem de zihinsel bir çekimdi” diyen Arcuri, ilk kez 2012’de Londra Paralimpik Oyunları’nın açılışından önce kendi evinde buluştuklarını sonra tutkuyla bağlandıklarını ve “Hatta o gün benden ayrılıp açılışa gitmek istemedi. Onu zorla ikna ettim” dedi. Johnson, o yıllarda dört çocuğunun annesi Marina Wheeler ile evliydi. Arcuri, 2016’daki ayrılık nedenlerini ise “Boris’in yedek planıydım. Öncelik listesinde 747 bininci sırada olmak istemedim” diye açıkladı.







Baskı sonucu partiden ayrıldı

Johnson, bu aşkla ilgili iddiaları ne kabul ediyor ne de reddediyor. Johnson, yine seçim ekibinden Carrie Symonds ile birlikteliği ortaya çıkınca Wheeler’dan 2018’de boşanmıştı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın hayat arkadaşı first lady Carrie Symonds’ın (32) Muhafazakar Parti’de görevli kadınları hedef aldığı iddia edildi. Buna göre Johnson’ın siyasi danışmanı Ellie Lyons, ‘fazla gösterişli’ olduğu gerekçesiyle baskı gördüğünü iddia edip partiden ayrıldı.







Seyahat masraflarını partiye ödetmekle suçlandı

Kabine Sekreteri olmaya hazırlanan Antonia Romeo ise Symonds’ı kendisi hakkında cinsel dedikodular türetmekle suçladı. Resmi konutun dekorasyon giderleri konusunda Symonds ile ters düşen Kabine Sektereri Yardımcısı Helen MacNamara da istifa etti. Siyasi danışman Harriet Smith de seyahat masraflarını partiye ödetmekle suçlandı. Smith, Symonds yüzünden itibarı sarsıldığı için istifa etmek zorunda kaldı.