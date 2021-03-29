'Türkler korkuyor' diyen Linnes'in eşi Elisabeth Haugen: Eşim yanlış anlaşıldı

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes'in "Türkler Haaland'dan korkuyor" sözleri üzerine eşi Elisabeth Haugen, ''Eşim yanlış anlaşıldı, sözleri çarpıtıldı.'' şeklinde savunma yaptı.

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A Milli Futbol Takımımızın Norveç'i İspanya'da 3-0 yendiği maç öncesi Galatasaray forması giyen Norveçli futbolcu Martin Linnes'in "Türkiye'de soyunma odasında hep Haaland konuşuluyor. Türkler, Erling Haaland'dan korkuyor" açıklaması oldukça konuşuldu.

Norveç-Türkiye maçı sonrasında ise tecrübeli sağ bekin eşi Elisabeth Haugen'den konuyla ilgili açıklamalar geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Galatasaraylıların yengesi Haugen, eşinin yanlış anlaşıldığını söyledi: "Bence Martin'in sözleri çarpıtıldı. Aslında orada söylemek istediği şey şuydu: 'Haaland, bugünlerde Norveç'in en iyi futbolcusu. Avrupa'da herkes onu konuşuyor ve bu futbolcuya karşı Türkiye savunmada ekstra önlem almalı.' Ki çok iyi önlem aldılar. Tebrik ediyorum. Bugün Norveç'te öğrendiğimiz tek şey: Türkiye Ligi, Norveçlilerin düşündüğünden çok daha iyi durumda. Türkiye'de maça başlayan hemen hemen herkesin Süper Lig'den çıktığını unutmamalıyız. Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Karaman hariç tüm futbolcular Türkiye'den çıktı."

''Şehri çok özledim ancak koronavirüs var''

Türkiye'deki günleri hakkında da açıklama yapan Haugen, "İstanbul'da hayat çok iyi! Galatasaray şampiyonluğa oynuyor ve çok heyecanlı bir yarış var. Şehri çok özledim ancak koronavirüs var." dedi.

Eşi sürekli tribünde

Martin Linnes, 5 yıldır Galatasaray'da forma giyiyor. Eşi Elisabeth Haugen de çoğu kez Galatasaray'ın maçlarını izlemek için Türk Telekom Stadı'na geliyor ve maçları tribünden takip ediyor. Sıkı bir Galatasaray taraftarı olduğunu belirten Norveçli yenge, İstanbul'u ve Türkiye'yi de çok sevdiğini her fırsatta dile getiriyor.