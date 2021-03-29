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Ülke yasa boğuldu! Çekya’nın en zengin insanı Petr Kellner hayatını kaybetti

ÇEKYA'nın en zengin iş insanı Petr Kellner’in Alaska'daki bir helikopter kazası sonrası hayatını kaybettiği açıklandı. 15,7 milyar dolardan fazla serveti olan Kellner’in iş seyahati sırasında helikopterinin düştüğü ve Kellner ile birlikte beş kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı.

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Çekya’nın en zengin iş adamı Petr Kellner, Alaska'da bir helikopter kazasında hayatını kaybetti. 56 yaşındaki Kellner’ın ABD’nin Alaska eyaletinde yaşanan helikopter kazası sonucu öldüğü açıklandı.

Finans, telekomünikasyon, imalat, medya ve biyoteknoloji gibi alanlarda işletmeleri kontrol eden PPF tarafından yapılan açıklamada kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği ve kazaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

PPF tarafından yapılan açıklamada, “En derin üzüntülerimizi ifade ediyor. Alaska dağlarındaki kazada PPF’nin kurucusu ve büyük ortağı Petr Kellner, trajik şekilde hayatını kaybetti” ifadeleri kullanıldı. Kellner, 15,7 milyar dolar servetiyle Çekya'nın en zenginiydi.

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