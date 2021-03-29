BIST 1.393
DOLAR 8,26
EURO 9,74
ALTIN 452,93
HABER /  DÜNYA
ADV İlk alışverişte 30 TL indirim
ADV İlk alışverişte 30 TL indirim

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro aşı karşılığında bunu vermeyi önerdi!

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) kurucu üyelerinden Venezuela'nın Devlet Başkanı Nicolas Maduro, koronavirüs aşısı karşılığında, ödeme aracı olarak ham petrolü kullana bileceklerini açıkladı.

Abone ol

Maduro, virüse karşı aşılara küresel erişim sağlamayı amaçlayan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) liderliğindeki Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (Covax) aracılığıyla Covid-19 aşısı sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Ülkenin aşı için petrol ticaretine "hazır ve hazırlıklı" olduğunu ve ticareti yürütebilecek petrol gemileri ve müşterileri olduğunu da sözlerine ekledi.

Güney Amerika ülkesinin petrol ihracatı, ABD'nin Maduro'ya istifa etmesi için baskı yapmak amacıyla, 2019 yılından bu yana Venezüella'nın devlet petrol şirketine uyguladığı yaptırımlar nedeniyle önemli ölçüde azaldı.

Covax projesiyle yılın sonuna kadar düşük gelirli ülkelere toplam iki milyar doz aşı gönderilmesi hedefleniyor. Covax projesi; WHO, GAVI aşı ittifakı ve Salgın Hastalıklara Hazırlık Buluşları Koalisyonu (CEP) tarafından yoksul ülkelerin aşı alımındaki dezavantajlı konumuna çare üretmek için hayata geçirildi.

Projeyle, koronavirüsle mücadele için üretilen aşıların bütün dünya ülkeleri arasında adil bir şekilde paylaşılması amaçlanıyor. Şu ana kadar dünyanın zengin ülkeleri, yoksul ülkelere kıyasla çok daha fazla Covid aşısı temin etti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Rize'ye 100 bin kişinin gelmesi bekleniyor mayıs ayı öncesi uzmanlardan öneri Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Motosiklet aşkı yuva yıktı! Mahkeme kocayı kusurlu buldu
200 kişi alacaklardı! 45 bini üniversite mezunu 52 bin başvuru
Mikroçip krizi Ford Otosan'ı da vurdu! Üretime ara veriyor
Boris Johnson’ın yasak aşkı her şeyi itiraf etti İngiltere karıştı!
Dostluk kurup Müslüman oldu! İşte Osmanlı'nın en eski eseri
İSKİ açıkladı! İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 71,96'ya yükseldi
Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman bitecek? İşte son tarih
İçişleri Bakanlığı'ndan Covid-19 kısıtlaması açıklaması
Adana'da böylesi görülmedi! Çiğ köftecideki yazıyı gören şaştı kaldı yoğun ilgi gördü
Büyükçekmece Basketbol - Galatasaray maçında ortalık karıştı Abdurrahim Albayrak çıldırdı
Yorumlar