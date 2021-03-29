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Adana'da uyuşturucu operasyonunda şok ifade: Önce alıştırdı sonra da 'torbacı'lık yaptırdı

ADANA’da gerçekleştirilen 'torbacı' operasyonunda engelli Mustafa Y. (36) ile birlikte 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden K.A. (17), engelli Mustafa Y.’nin (36) kendilerini uyuşturucuya alıştırdığını ve sonrasında torbacılık yaptırdığını öne sürdü.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Başak ve Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar mahallelerinde uyuşturucu madde satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan eş zamanlı baskında ekipler, ‘torbacı’ olduğu belirlenen engelli Mustafa Y. ile yanındaki Durmuş Can İ. (28) ve K.A.’yı 1.63 gram bonzai ile birlikte Başak Mahallesi’nde, Yasin G. (27) ile Mahir A.’yı da (19) 6.54 gram bonzai ile Dumlupınar Mahallesi’nde yakaladı.

Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Uyuşturucu karşılığı uyuşturucu satışı
Şüphelilerden K.A.’nın, ifadesinde, Mustafa Y.’nin kendilerini uyuşturucuya alıştırdığını ve sonrasında da torbacılık yaptırdığını öne sürdü. K.A., uyuşturucu madde satışı karşılığı bir iki içimlik bonzai aldığını iddia etti.

3 şüpheli tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 5 kişiden Mustafa Y.’nin de aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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