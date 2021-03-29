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İran ve Çin'den 25 yıllık iş birliği anlaşması! 'Kuşak ve Yol' projesi

İran ve Çin, Pekin'in başlattığı 'Kuşak ve Yol' projesine katılımını öngören 25 yıllık iş birliği anlaşmasını imzaladı.

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Resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gelen Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi cumartesi günü İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştü. Görüşmede, iki ülke arasında çeşitli alanlarda iş birliğini öngören 25 yıllık anlaşma imzalandı.

'Kuşak ve Yol' projesine katılım

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in 2016 yılındaki Tahran ziyaretinde ilk defa gündeme gelen İran'ın Çin'in başlattığı 'Kuşak ve Yol' projesine katılımını öngören anlaşmanın içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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