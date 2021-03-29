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Olay yeri Adıyaman! 3 çocuk annesi kendini ağaca astı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, 3 çocuk annesi Hamide G. (50), evinin bahçesindeki ağaca bağladığı iple kendisini asarak yaşamına son verdi. 

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Feci olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Suvarlı beldesinde meydana geldi. Hamide G., evinin avlusundaki ağaca bağladığı iple kendisini astı. Eve gelen yakınları, Hamide G.’yi asılı bulunca jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hamide G.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları, gözyaşlarına boğuldu.

Yapılan incelemenin ardından Hamide G.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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