Kocaeli'de korkunç olay! Oğlunu, gelinini ve 2 torununu bıçakladı

KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde Ş.K., tartıştığı oğlu ile gelini ve 2 torununu bıçakla yaraladı. Ş.K. gözaltına alınırken, ailenin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Korkunç olay gece saatlerinde meydana geldi.Aynı apartmanda yaşayan Y.K. ile babası Ş.K. arasında tartışma çıktı. Ş.K. önce oğlu Y.K., ardından da gelini E.K. ve 2 torununu bıçakla yaraladı. Çığlık sesleri üzerine mahalleli polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Soruşturma devam ediyor

Yaralılar, ihbar üzerine adrese gelen ambulansla Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, Ş.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.