BIST 1.395
DOLAR 8,15
EURO 9,60
ALTIN 451,05
HABER /  YEREL
ADV Kentsel dönüşüm finansman çözümleri Türkiye emlak Katlım Bankası'ndan

Kocaeli'de korkunç olay! Oğlunu, gelinini ve 2 torununu bıçakladı

KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde Ş.K., tartıştığı oğlu ile gelini ve 2 torununu bıçakla yaraladı. Ş.K. gözaltına alınırken, ailenin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Abone ol

Korkunç olay gece saatlerinde meydana geldi.Aynı apartmanda yaşayan Y.K. ile babası Ş.K. arasında tartışma çıktı. Ş.K. önce oğlu Y.K., ardından da gelini E.K. ve 2 torununu bıçakla yaraladı. Çığlık sesleri üzerine mahalleli polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Soruşturma devam ediyor

Yaralılar, ihbar üzerine adrese gelen ambulansla Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, Ş.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Şanlıurfa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var
İsmail Çataklı'dan Ahmet Şık'a sert yanıt! PKK'nın değirmenine su taşırken zamanı şaşırmışsın
Trabzonspor'a İtalyan çelmesi! Menajeri doğruladı
Van'da bir mahalle karantinaya alındı! Vaka görülen okulda eğitim ara verildi
Prof. Dr. Hakan Oğuztürk açıkladı! Ramazan'da tam kapanma olacak mı?
Suudi Veliaht Prens Selman, 'Yeşil Ortadoğu projesi' için Arap liderleri aradı
Türk Telekom’dan pandemiden etkilenen esnafa destek ilk 6 ay 10 lirası ödenecek
İşçi ve memur zam için masada
Anksiyete bozukluğu nedir anksiyeteyle başa çıkmanın yolları!
Gurbetçi futbolcu Barış Başdaş'ın babası Covid-19'dan hayatını kaybetti
Yorumlar