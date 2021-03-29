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Trabzonspor'a İtalyan çelmesi! Menajeri doğruladı

Trabzonspor’un transfer etmek istediği Salih Uçan'a yeni teklifler olduğunu menajeri doğruladı. Uçan'ın, İtalya kulüplerin radarında olduğu iddia edildi.

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Transfer çalışmalarında Trabzonspor için öncelikli isimler arasında yer alan Salih Uçan için Galatasaray ve Beşiktaş'ın yanı sıra Avrupa'dan da rakipler çıktı. Oyuncunun daha önce forma giydiği İtalya'dan bazı kulüplerin kendisiyle ilgilendiği Çizme basınında yer bulurken, Salih'e Trabzonspor'un 4 yıllık sözleşme teklif ettiği de İtalyan medyasının satırlarına taşındı.

Menajeri de doğruladı
Bu arada oyuncunun menajeri Ömer Uzun da transferle ilgili konuştu. Uzun, "Salih Uçan'a çok teklif olması gayet normal. Trabzonspor'un ve Abdullah Avcı'nın da ilgisi var ama son kararı Salih verecek" dedi.

Yöneticiler de 27 yaşındaki orta sahaya ilgilerinin olduğunu doğruladı.

Öte yandan Nwakaeme'ye verilen ekstra izin bugün bitiyor. Ankaragücü maçı sonrası milli ara nedeniyle takım 4 gün izne gönderilirken, perşembe Sivas maçı hazırlıkları başlamıştı. Ancak son haftalardaki etkisiz performansı nedeniyle Abdullah Avcı, Nwakaeme'ye ekstra 4 gün izin vermişti. Ülkesine giden ve ailesiyle hasret gideren deneyimli oyuncunun bugün Trabzon'a geleceği bildirildi.

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