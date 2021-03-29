İsmail Çataklı'dan Ahmet Şık'a sert yanıt! PKK'nın değirmenine su taşırken zamanı şaşırmışsın

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, HDP'den milletvekili seçilen daha sonra istifa eden Ahmet Şık'ın yaptığı algı operasyonuna sert yanıt verdi. Çataklı, "HDP'den milletvekili seçilen, birçok yasa dışı eylemin içerisinde bulunan, PKK heveslisi Ahmet Şık'' ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, HDP'den Milletvekili seçilip daha sonra istifa eden Ahmet Şık'a çok sert çıktı.

"PKK'nın değirmenine su taşırken zamanı şaşırmışsın''

Ahmet Şık'ın sosyal medya hesabından yaptığı yalan paylaşıma ateş püsküren Çataklı, "HDP'den milletvekili seçilen, birçok yasa dışı eylemin içerisinde bulunan, PKK heveslisi Ahmet Şık; Türk Polisi 8 Ocak'ta, bahsettiğin olayın ilgililerini gözaltı yaptı, 10 Ocak'ta tutuklama oldu... PKK'nın değirmenine su taşırken zamanı şaşırmışsın..." dedi.

Ahmet Şık'tan algı operasyonu

Ahmet Şık, Twitter'dan paylaştığı videonun sorumlularının gözaltına alınmadığını öne sürerek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yüklenmişti. Soylu'nun görevini yerine getirmediğini belirten Şık, videoyu da çapıtmıştı.

Şık; "Meseleyi siyasallaştırmaya çalışıyorlar" diyen Süleyman Soylu, aşağıdaki videoda yer alan görüntülerdeki balyalar halindeki paranın kimlere gittiğini, neyin karşılığı ödendiğini araştırabilir. Zaten işgal ettiği makam kendisini bununla görevlendiriyor." ifadelerini kullanmıştı.