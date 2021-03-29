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60 yaş ve üstünün aşılanması başladı

TÜRKİYE aşılamada 2. aşamanın 2. grubuna geçti. 60 yaş ve üstü ile eşleri ve risk grubundaki bazı hastalar için aşı randevuları açıldı. Bu grubun aşılaması sabah itibarıyla başladı.

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Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından oluşturulan takvim doğrultusunda Türkiye aşılamada 2. aşamanın 2. grubuna geçti.

14 Ocak'ta sağlık çalışanları ile başlayan toplumsal aşılama sorunsuz ilerliyor. 60 yaş üzeri vatandaşlar ile eşleri sisteme tanımlandı.

Risk grubundaki morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastalar, down sendromu tanısı olanlar ile immuno supresif tedavi alanlar da bu aşamada öncelikli aşı olabilecek.

Kriterlere uygun olanlar, e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj göndererek aşı durumunu öğrenebilecek ve randevularını Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden alabilecek.

İşte aşılamada son durum

14 milyon dozdan fazla aşı uygulandı

Türkiye'de 14 milyon 794 bin dozdan fazla aşı yapıldı. 6 milyon 500 binden fazla kişiye 2 doz aşı yapıldı.

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