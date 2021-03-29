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Çorum iki renk birden değiştirdi korkutan sayılar

Anadolu Ajansı

Çorum'da artan vaka sayılar sonucu sarı renkten önce turuncuya sonra da kırmızıya geçti. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 100 binde 198'e ulaştığını açıkladı. 

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Çiftçi, Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneğince kentteki bir restoranda düzenlenen "Kanserde Bir Nefes Sıhhat Projesi'nin" tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, salgınla mücadele kapsamında belirlenen kurallara uyulması gerektiğini söyledi. 

Sağlık Bakanlığınca bir süredir, illerin, 100 bin kişiye düşen vaka sayısıyla bölündüğünü hatırlatan Çiftçi, "Sağlık Bakanlığı illere göre durumları açıklamaya başladığında sarı bölgedeydik fakat aradan geçen sürede turuncu ve kırmızı bölgeye geçtik. Şu anda çok riskli iller arasında yer alıyoruz." dedi. 

İlk açıklanan tabloda Çorum'da her 100 bin kişide 28 vaka tespit edildiğini aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Daha sonra 100 binde 44, 73 ve 138 oldu. Bugünkü son rakam açıklanmadı ama biz onları biliyoruz. Hesapladığımızda, her 100 binde 198'e ulaşmış durumdayız. Yani 200 bandına ulaşmış durumdayız. Bunu şunun için söylüyorum: Tedbirlere dikkat edelim. Allah vermesin, virüsün bulaşıcılığı arttı. Hızla da yayılıyor. Hastaneye yatış sayılarında, vefat sayılarında bir yükseliş yok ama hastalık hastalıktır. En iyisi hastalığa yakalanmamak. Bu konuda dikkatli olalım, tedbirlere riayet edelim diye, üzerime düşen uyarı görevimi yerine getirmek istiyorum."

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