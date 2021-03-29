Falcao kıymete bindi 3 kulüp birden talip oldu

Galatasaraylı Falcao, geçirdiği sakatlığın ardından sahalara bomba gibi dönen Radamel Falcao'ya 3 kulübün resmen talip olduğu ortaya çıktı.

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Galatasaray'da sakatlık sonrası çok iyi bir geri dönüş yapan Radamel Falcao kıymete bindi. Devre arasında gönderilmesi gündeme gelen ancak o dönem teklif gelmediği için takımda kalan Kolombiyalı yıldıza üst üste attığı gollerin ardından 3 kulübün resmen talip olduğu ortaya çıktı.

Takvim'in aktardığı bilgiye göre; 35 yaşındaki Falcao'yu en çok isteyen takım River Plate. Arjantin kulübünün yıldız futbolcuyu yeni sezon öncesi mutlaka transfer etmek istediği belirtiliyor. ABD'den iki kulübün de Falcao'nun menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. Tecrübeli yıldız kararını sezon sonu vereceği ifade ediliyor.

Terim'in fikri değişti

Daha önce Falcao'yu gözden çıkaran Galatasaray'ın da fikri değişmiş durumda. Fatih Terim yeni sezonda da yıldız futbolcuyu takımda görmek istiyor.