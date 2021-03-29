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YouTube video kalitesini düşüreceğini açıkladı

YouTube, yoğun talep karşısında altyapılarının herkese yanıt verebilmesi için video kalitelerini düşüreceğini belirtti.

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YouTube, Avrupa’daki yoğun talep karşısında video kalitesine sınır getirmeye karar verdiğini açıkladı. Avrupa genelinde YouTube’un video kalitesinin kısa süre içinde bir miktar düşmesi bekleniyor.

İlk Netflix düşürmüştü

Geçtiğimiz aylarda Netflix, Avrupa’daki tüm yayın akışlarının bit hızlarını 30 gün boyunca azaltmaya karar verdiklerini, uygulamanın Avrupa internet ağlarındaki Netflix trafiğini yaklaşık yüzde 25 oranında azaltacağını öngördüklerini duyurmuştu.

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