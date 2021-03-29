YouTube video kalitesini düşüreceğini açıkladı
YouTube, yoğun talep karşısında altyapılarının herkese yanıt verebilmesi için video kalitelerini düşüreceğini belirtti.Abone ol
YouTube, Avrupa’daki yoğun talep karşısında video kalitesine sınır getirmeye karar verdiğini açıkladı. Avrupa genelinde YouTube’un video kalitesinin kısa süre içinde bir miktar düşmesi bekleniyor.
İlk Netflix düşürmüştü
Geçtiğimiz aylarda Netflix, Avrupa’daki tüm yayın akışlarının bit hızlarını 30 gün boyunca azaltmaya karar verdiklerini, uygulamanın Avrupa internet ağlarındaki Netflix trafiğini yaklaşık yüzde 25 oranında azaltacağını öngördüklerini duyurmuştu.