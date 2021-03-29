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Türkiye-Letonya maçının biletleri ne kadar?

İhlas Haber Ajansı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu üçüncü maçında A Milli Futbol Takımı'nın, yarın İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Letonya ile oynayacağı müsabakanın biletleri bugün satışa çıkıyor.

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A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında yarın Letonya'yı konuk edecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Stefanski düdük çalacak. Stefanski'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Konrad Sapela ve Michal Obukowicz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yunanistan'dan Aristotelis Diamantopoulos olacak.

A Milli Futbol Takımı'nın, Letonya ile 30 Mart Salı günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçının biletleri bugün saat 15.00’te satışa çıkacak. Stadyumun yüzde 15 kapasitesi oranında satışa sunulacak biletler, sadece www.passo.com.tr internet sitesi üzerinden alınabilecek.

Bilet fiyatları 25 ve 50 TL
Bilet alacak her taraftar için HES kodu zorunluluğu bulunuyor. Bir kişi, her bilet için ilgili kişilerin kimlik bilgileri ve HES kodları ile en fazla 5 bilet alabilecek. Türkiye-Letonya maçının bilet fiyatları 25 ve 50 TL olarak belirlendi.

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