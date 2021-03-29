'Kafası kırıklar' yaptı burun spreyi korona aşısı Mayıs'ta piyasada! Yılda 250 milyon doz

Koronavirüsye mücadelede yerli aşı müjdesi. Ahlatçı Holding bünyesinde burna sprey şeklinde sıkılan koronavirüs aşısı geliştirildi. O aşının geliştirilmesinin temeline Ahlatçı'ya "Bu gençler dahi" diye 4 genci teslim eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank atmış... Ahmet Ahlatçı, "Mayıs'ta piyasaya vermeye hazırız! 250 milyon doz üretecek haldeyiz" dedi.

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Yerli aşı çalışmalarıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu "burundan damlatılan korona aşısı"yla ilgili flaş gelişme. Burundan spreyle alınacak koronavirüs aşısını geliştiren Nanografi Nano Teknoloji AŞ’nin çatı şirketi Ahlatcı Holding’in Başkanı Ahmet Ahlatcı’dan flaş açıklamalar geldi. Fatih Altaylı, Ahlatçı ile yaptığı görüşmeden flaş detayları köşesine taşıdı.

Bakan Varank 4 genci getirip 'bunlar dahi" dedi

Ahlatcı Holding’in de Nanografi’nin de aslında tıp ile pek ilgisi olmadığını ama aşı geliştirdiğini hatırlatan Fatih Altaylı sordu, Ahmet Ahlatcı hepsini anlattı. “Fatih Bey, sizin de dediğiniz gibi bizim tıp alanı ile bir ilgimiz yoktu. Nanografi şirketini de birkaç yıl önce Bakanımız Mustafa Varank’ın bize tanıştırdığı 4 genç bilim insanı için kurduk. Bir toplantıda Sayın Varank bize 4 genç tanıştırdı ve “Bu gençler dahi. Onlara sahip çıkın” dedi.

ODTÜ'lü 4 gençle ortak şirket kurduk

- Biz de ODTÜ’lü bu 4 gencimizle ortak bir şirket kurduk. Şimdiye kadar uçaklara sürülen ve görünmezlik sağlayan bir boyanın da aralarında olduğu pek çok nanoteknoloji icadı yapıp bunların patentlerini aldılar, üretimlerine başladılar. Sonra bu pandemi patlak verince ben bu genç bilim insanları ile toplandım.

4 farklı daldan 40 tıp profesörü bir arada

- Aşı bulalım dedim. ‘Bu tıp konusu biz tıpçı değiliz' dediler. Ben de ‘Tıpçı değilsiniz ama sonuçta bilim insanısınız. Bunu kim geliştirebilir, nasıl geliştirebilir onu çözersiniz’ dedim. Ve hemen harekete geçtik. Nanografi şirketimiz bu alanda Türkiye’nin en iyileri arasında yer alan 4 farklı daldan 40 tıp profesörünü bir araya getirdi. Ve sonunda aşıyı buldular.

'Bu arkadaşların kafası kırık'

Ahmet Ahlatcı, ortağı genç bilim adamları için “Bu arkadaşlar kafası kırıklar” diyor. Aşının etkinliği ile ilgili de Ahlatçı şunları anlattı: “Bu farklı bir aşı, protein bazlı geliştirmişler. Yani içinde virüs veya virüs benzeri parçacık yok. İlk aşamadan beri bunu kendi içimizde deniyoruz zaten. Yani faz 1 dedikleri aşamayı kendi içimizde hallettik. Bu iğne ile yapılmayacak. Burundan fıs fıs ile alınacak. Nazal bir aşı. Çok hızlı ilerledik ama zor olan aşıyı geliştirmek değil bürokrasiyi aşmak...”

Erciyes aşısına gösterilen kolaylıklar bize gösterilmedi

Ahmet Ahlatcı, aşı ve ilaç konusundaki bürokrasinin insanları korumak için şart olduğu hatırlatılınca da şunu söyledi: "Buna bir itirazım yok ama Kayseri ya da Erciyes aşısına gösterilen kolaylıklar bize asla gösterilmedi. Onlar her şeyi rahatça aşıp destek gördü biz ise bürokrasi tarafından engellendik hep...”

Mayıs'ta piyasaya vermeye hazırız! 250 milyon doz üretecek haldeyiz

“Mayıs ayında piyasaya vermeye hazırız ve 250 milyon doz üretecek hale geldik. Sağlık Bakanlığı ile de anlaştık” diyen Ahmet Ahlatçı, "Devletten bugüne kadar beş kuruş almadık. İstemedik. Bundan sonra da istemiyoruz. Bu aşının tüm gelirini de devlete bırakacağız. Buradan para kazanma arzumuz da yok” dedi.