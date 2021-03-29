BIST 1.398
DOLAR 8,17
EURO 9,62
ALTIN 453,42
HABER /  SAĞLIK
ADV Kentsel dönüşüm finansman çözümleri Türkiye emlak Katlım Bankası'ndan

Büyük skandal! Eskişehir'de PCR testleri karıştı iddiası: Yanlışlık olmuş negatifsin

Demirören Haber Ajansı

ESKİŞEHİR Şehir Hastanesi’nde 90 kişinin Covid-19 PCR test sonuçlarının veri giriş programında yapılan hatayla karıştığı iddia edildi. Hata nedeniyle negatif olanlar pozitif olduğu sanılarak evlerinde ilaç tedavisine alındı. Yanlışlık ise yapılan kontroller sonrasında fark edildi. Eskişehir Valiliği de konuyla ilgili inceleme başlattı.  

Abone ol

Eskişehir’de koronavirüs tedavisi sağlayan üç hastaneden biri olan Şehir Hastanesi’nde geçen perşembe günü 90 kişiye Covid-19 PCR testi yapıldı. Test sonuçlarının bilgisayar programına veri girişi yapılan sistemde iddiaya göre blok halinde tümü negatif yada pozitif olarak hatalı olarak işaretlendi. Aslında testi negatif olanlara ‘pozitif’ olduğu bilgisi verilirken, ‘negatif’ olanlara ise test sonuçlarının pozitif olduğu bilgisi verildi.

Test sonuçlarının sisteme aktarılmasının ardından Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne bağlı filyasyon ekipleri, sistem üzerinden PCR testi pozitif çıkanlarla ilgili prosedürü işleterek evlerinde tedavi olacaklara ilaç verdi. Test sonuçlarının hatalı olduğu ise yapılan kontrollerle fark edildi.

Filyasyon ekiplerince testi karıştırılan 90 kişi aranarak yanlışlık olduğu ifade edildi. Testi karışan kişilere yeniden test yapılacağı, Eskişehir Valiliği’nin de konuyla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Sosyal medyadan paylaştılar

Sosyal medyada testi yanlış çıktığını ifade eden N.S.K., paylaşımda bulunarak, “Bana da yapıldı test yaptılar, önce pozitifsin diye aradılar. 3 saat sonra yanlışlık olmuş negatifsin dediler” ifadelerini kullandı. Babasına ait testin yanlış çıktığını ifade eden M.P. de “Babama da test yaptılar. Akşam Sağlık İl Müdürlüğü’nden mesaj geldi, pozitif diye. Sabah doktoru geldi sonuçlar negatif dedi. Üç gündür hastanede karantinadayız” dedi.  Şehir hastanesinin de  konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşte yüksek emekli maaşı almak yapılması gerekenler Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
'Kafası kırıklar' yaptı burun spreyi korona aşısı Mayıs'ta piyasada! Yılda 250 milyon doz
Türkiye-Letonya maçının biletleri ne kadar?
Yiğit Bulut açıkladı: 2000 yılından beri ilk defa ters dolarizasyonla karşı karşıyayız
NBA'de Suns, Hornets'ı uzatmada yendi
Melek İpek'ten kızlarına: Aklınıza geldiğimde elinizi kalbinize koyun, ben hep ordayım
Irina Morozyuk: Türk dizilerinde rol almak isterim
Haliç, Balat ve Karaköy...Hava kirliliği tarihi yapıları yok ediyor
Gayrimenkul sektöründe son tarih verildi: 31 Mart
60 yaş ve üstünün aşılanması başladı
Çorum iki renk birden değiştirdi korkutan sayılar
Yorumlar 2 yorum