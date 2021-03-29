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Aranan 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalandı

EDİRNE'de 2 FETÖ şüphelisi, sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışırken yakalandı. Zanlılar gözaltında...

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Edirne'de, arama kararı bulunan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi, sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışırken yakalandı.

Güvenlik güçleri, Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları çalışmada Yunanistan'a kaçmaya çalışan S.A ve E.K'yi tespit etti.

Zanlılar gözaltına alındı.

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