Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Xiaomi'ye yatırım teşekkürü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Xiaomi'nin bugün İstanbul'da açılışı yapılan tesisinin 2000 bin kişiye istihdam yaratacağını açıkladı. Erdoğan "Türkiye’ye güvenen, ülkemizin potansiyeline ve geleceğine inanan tüm yatırımcılara şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde 363 tesisin toplu açılış törenine katıldı.

Dünya markası Xiaomi’nin de Türkiye’de fabrika açtığını duyuran Erdoğan, Türkiye'nin akıllı telefon üreticileri için üretim üssü olma yolunda ilerlediğini, Xiaomi ve iş ortağı Salcomp'un kurduğu fabrikada 2 bin kişiye istihdam sağlanacağını söyledi.

“Üretim üssü olma yolunda ilerliyor''

Türkiye’ye yatırım yapanlara teşekkürlerini sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şunları kaydetti:

“Yıllık 10 milyonun üzerinde cep telefonu satışının gerçekleştiği; Avrupa, Rusya ve Orta Doğu pazarlarının birleşme noktası Türkiye, akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

2 bin kişiye istihdam sağlayacak

Xiaomi ve iş ortağı Salcomp’un yaklaşık 30 milyon dolarlık yatırımla, 14 bin metrekare arazi üzerinde kurduğu bu fabrika, yıllık 5 milyon üretim kapasitesiyle 2 bin kişiye de istihdam sağlayacaktır.

Dünyanın koronavirüs salgını sebebiyle sancılı günler yaşadığı bir dönemde, sizlerin şahsında Türkiye’ye güvenen, ülkemizin potansiyeline ve geleceğine inanan tüm yatırımcılara şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.”