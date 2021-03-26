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Ekonomi Reformları Eylem Planı'nda kamuda temsil ve ağırlamaya 'katı' sınırlamalar

Ekonomi Reformları Eylem Planı'nda kamuda temsil ve ağırlamaya 'katı' sınırlamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reformları Eylem Planı’na göre, kamu görevlilerine başka kurumların yönetim kurullarında en fazla bir görev verilecek. Peki Eylem Planı'nda başka hangi kararlar var? İşte yanıtı...

Ekonomi Reformları Eylem Planı'nda kamuda temsil ve ağırlamaya 'katı' sınırlamalar

Kamuda temsil ve ağırlamaya “katı” sınırlama gelecek. Sosyal yardım verilerinin tamamı, belediye yardımları dahil olmak üzere tek sisteme entegre edilecek. Eylem planında dikkat çeken bazı unsurlar şöyle:

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Ekonomi Reformları Eylem Planı'nda kamuda temsil ve ağırlamaya 'katı' sınırlamalar

-Kamuda taşıt alımı, kiralanması, temsil ve ağırlama harcamalarına “katı” sınırlama getirilecek.

-Kamuya zamanında ödenmeyen borç, tek bir idare tarafından tahsil edilecek.

-İhalelere katılacak firmaların liyakat ve yetkinlik kriterleri kamuoyu ile paylaşılacak.

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Ekonomi Reformları Eylem Planı'nda kamuda temsil ve ağırlamaya 'katı' sınırlamalar

-Tarlada ve hallerde kalan ürünler alıcılarla buluşturulacak.

-Yeşil tahvil ihracı

-Sosyal yardım verilerinin tamamı, belediye yardımları dahil olmak üzere tek sisteme entegre edilecek.

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Ekonomi Reformları Eylem Planı'nda kamuda temsil ve ağırlamaya 'katı' sınırlamalar

-Kartlı ödeme sistemleri, yerli “TROY” markası altında yapılandırılacak.

-Şubesiz bankacılık uygulamalarına imkan sağlanacak.

-Altyapı, ulaşım, enerji, haberleşme, sağlık vb. alanlardaki projelerin sermaye piyasaları yoluyla finanse edilmesi ve bu yatırımlara vatandaşların katılabilmesi sağlanacak.

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