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DEVA Partisi'nden Danıştay'a başvuru! "Şiddete suskun kalmayacağız"

DEVA Partisi İstanbul İl Teşkilatı, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilme kararının iptali için Danıştay'a başvurduklarını açıkladı.

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İstanbul Sözleşmesi'ni feshedilme kararının ardından, Deva Partisi İstanbul İl Kadın Politikaları Başkanı Bahar Kayserilioğlu'nun da aralarında bulunduğu grup, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yaptı.

Bahar Kayserilioğlu, kararın iptali için Danıştay'a başvurduklarını söyledi. Kayserilioğlu "İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali için Danıştay'a dava açmış bulunuyoruz. Şiddete suskun kalmayacağız. İstanbul Sözleşmesi, aile kurumu ya da geleneksel aile yapısı için bir tehdit değildir. Aksine aile kurumu içinde şiddet gören kadın ve kız çocuklarını koruyan, şiddeti yaşam boyu süren işkence ve kader olmaktan çıkaran bir sözleşmedir" dedi. 

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