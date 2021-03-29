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Fenerbahçe'ye Diego Perotti'den iyi haber

Anadolu Ajansı

Fenerbahçe'nin Arjantinli oyuncusu Diego Perotti, geçirdiği ağır sakatlık sonrası düz koşulara başladı.

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Süper Lig'in 32. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde tamamı basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcuların 5'e 2, dar alanda 4 kaleli oyun ve çift kale maçla tamamladığı idmanda, Emre Belözoğlu da oyuncularla çalışmalarda yer aldı.

Milli takımlarda bulunan 9 oyuncunun yanı sıra Kovid-19 testleri pozitif çıkan 5 futbolcu idmana katılmadı.

Kaleci Harun Tekin gribal enfeksiyon nedeniyle idmana çıkamazken, birkaç gün içinde fıtık ameliyatı olması beklenen Sadık Çiftpınar da çalışmada bulunmadı. Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Diego Perotti, koşulara başladı
Fenerbahçe'nin Arjantinli oyuncusu Diego Perotti, koşulara başladı. İdmanın ilk bölümünde takımdan ayrı koşu yapan Perotti, bir süre sonra koşu çalışmasını tamamladı.

Sakatlığı sebebiyle ameliyat edilen Perotti'nin sezon bitmeden takıma katılma ve süre ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.

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