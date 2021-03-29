Hamza Dağ'dan 'kokain çeken' Kürşat Ayvatoğlu açıklaması! Bomba cevaplar geldi

Lüks bir araç içinde kokain çekerken görüntüleri ortaya çıkınca gözaltına alınıp serbest bırakılan AK Parti Genel Merkezi çalışanı Kürşat Ayvatoğlu, 'uyuşturucu ticareti' suçundan tekrar gözaltına alınmıştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Ayvatoğlu'nun kendisinin özel kalemi olduğu iddiaları ve olayın ayrıntılarını açıkladı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CNN Türk canlı yayınında 'özel kalemi' olduğu iddia edilen Kürşat Ayvatoğlu olayını anlattı. Kokain çektiği görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından gözaltına alınan ve Ayvatoğlu, "Pudra şekeri" fadesinin ardından adli kontrolle serbest kalmıştı. Arkadaşlarının "Bize kokain temin etti" itirafı üzerine dün tekrar gözaltına alınan Kürşat Ayvatoğlu halen sorguda. Kürşat Ayvatoğlu'nun özel kalem müdürü olduğu iddialarını yalayanlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, şunları söyledi:

Kürşat Ayvatoğlu'na 'Babası yok' diye referans oldular

- 10 senedir vekiliz. Benim danışmanım zaten belli. Genel merkeze gelince Özel Kalem Müdürüm de belli. Bu arkadaş yakın ekipte çalışan biri değil. Kastamonu Belediyesi'nde çalışan, babası yok. Bu anlamda genel merkezde çalışsın diye referans oldu. Ar-Ge biriminde çalışan bir arkadaş.

Devir teslim töreninde orada ne işi vardı?

- Devir teslim törenlerinde orada bulunması söz konusu oldu. Bundan çıkaracağımız dersler var. Partiye alırken başka araştırmalar da yapması lazım partinin. Bundan sonra çok daha dikkat etmeyi gerektirecek bir durum var. Bu mevzudan haberdar olur olmaz sosyal medyadan değil, direkt bize gelmiş olsaydı bu kişinin işine yine son verirdik, bundan bir gram tereddüt edecek durum partimizde siyaset yapan insanda söz konusu olamaz.

Duyar duymaz sözleşmesini feshettik

- Sözleşmesini feshettiğimiz gibi yargıyla alakalı boyutta da emniyette işlemler sürüyor. Halen takibini yapıyoruz. Hukuken mümkünse buna da olabilir. Kaçınacağımız nokta söz konusu olamaz. Hukuki olarak tam olarak oturmuyor. Hukuki olarak suçtan zarar gören pozisyonum yok. Belki sosyal medyada yer almış olmasından dolayı partimiz zarar gördü ama olayın kendisi ile alakalı zarar görmediği için...

O görüntülerden bize oy verenlerden üzülenler oldu

- Daha çok dikkat etmemiz lazım olayını kendi içimizde daha çok değerlendireceğiz. Ortaya çıkan görüntülerde samimi olarak bize oy veren insanlardan üzülenler oldu. Onlardan helallik istiyorum. Ama asıl mesele burada böyle bir konu gündeme geldiğinde hangi partinin nasıl bir reaksiyon gösterdiği. Perşembe akşamı sözleşmesini feshettik. Bu konuda siyasallaştırmak isteyenlerin kendi partilerindeki taciz, tecavüz konularını 126 gündür konuşmayanları da not etmek gerekiyor.

Buradaki esas mesele zenginleşmenin kaynağı deniyor!

- Bir seneki süre zarfında bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yargının bu konuda eli açık. Elinde delil, belge olanlar, iddiasını ortaya koyanlar, ticaret yaparak değil de nüfus ticareti yaparak, belediye, kamu hizmetleri noktasında çalışma yaparak durum varsa yargının önü açık.

Uyuşturucu temin etti iddiası

- Bunlarla ilgili benim bilgim yok. Araştırılması İçişleri Bakanlığı ve yargı tarafından yapılıyor. Uyuşturucu ile olan süreç Emniyet'te ve yargı noktasında devam edecek.

Birlikte çalışırken farklılık farketti mi?

- Ben uzun zamandır yakınımda çalışan biri olmadığı için, bizim sadece genel merkez mesaimiz yok. Bölgemize gidiyoruz. Memurluk yapan arkadaşlar var. Onlarla çok sıkı çalışma içinde olmazsınız. Çok yakın çalıştığım biri değil. Son dönemde 4-5 arkadaşta Covid vakası oldu. O dönem dışında yanımızda bulunmadı.

Devir teslim törenimizin olduğu akşam böyle bir şey ortaya çıktı

- İfadelere bakılırsa kendi içlerindeki mesele, arkadaşları ile ilgili konu. Orada bir takım şantajlar elimizde görüntüler var gibi bir takım şeyler söylenmiş. Bizim devir teslim töreninin olduğu akşam böyle bir durum ortaya çıktı.

Hamza Dağ'a yönelik bir operasyon mu?

- O konuda bir bilgiye sahip değilim.

Ayvatoğlu güçlü görünmek için mi fotoğraf çektirdi?

- Böyle olduğunu zannetmiyorum. Belki kendini güçlü gösterme isteği, beklentisi, toplumda belki yer edinemeyince bizimle fotoğraf çektirince kendini güçlü göstermek istediği, gerçek öyle değil ama.... Hepimiz bir çok kişi ile fotoğraf çektiriyoruz, GBT'sine bakacak halimiz yok.

- Siyasetin ana gündem maddesi olmamalı böyle şeyler. AK Parti olarak ülkeye kazandırdıklarımız var. Hayallerin, fikirlerin yarışması lazım. bizim çok yaptığımız ve yapacağımız işler var.