AK Partili Hamza Dağ'dan 'uyuşturucu kullanan özel kalem müdürü' açıklaması

Ankara'da lüks bir araçta uyuşturucu madde alınırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu gözaltına alındı. Ayvatoğlu'nun AK Parti İzmir Milletvekili, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ'ın özel kalemi olduğu iddia edilmişti. İddialara ilişkin Hamza Dağ bir açıklama yaptı. Twitter hesabından yaptığı açıklamada Dağ, şunları kaydetti:

- Sosyal medyada görüntüleri yayınlanan Kürşat Ayvatoğlu danışmanım veya özel kalem müdürüm değildir. Yaklaşık 1 yıldır genel merkez büro personeli olarak çalışan kişinin dün akşam iş akdi fesh edilmiştir. Şahıs hakkında gözaltı işlemi yapılmıştır. Yasal sürecin takipçisi olacağız.

- Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele en hassas olduğumuz konulardan biridir. Bu konudaki mücadeleyi siyasi ayrım gözetmeksizin hepimiz birlikte yapmalıyız. Tüm gençlerimizi bu illetten kurtarmaya var gücümüzle çalışmaya devam etmeliyiz.

Aile Bakanlığı da müdahil oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Demiröz açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Dün akşam kabul edilemez video ile ortaya çıkan ve büro perosneli olarak görev yapan şahsın partimizle ilişiği kesilmiştir. Türk aile yapısıyla, milli ve manevi değerlerimizle tamamen zır görüntüler bizleri derinden yaralamış, söz konusu şahıs hakkında içişleri bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yasal işlem başlatılmış olup, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da uyuşturucu bağımlılığı konusunda sürece müdahil olmuştur. Söz konusu görüntülerle partimizi yaralamak ve yıpratmak isteyenler bilmelidir ki partimizi manevi ve ahlaki değerlerimizle yan yana durmayan hiçbir eyleme ve kişiye müsamahası yoktur."

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi

Ankara Emniyet Müdürlüğü, lüks aracının içinde kokain çektiği görüntüler sosyal medyada paylaşılan Kürşat Ayvatoğlu'nun gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında bir şahsın araç içerisinde uyuşturucu-uyarıcı maddeleri kullanırken çekilmiş görüntülerinin paylaşılması üzerine; olayı gerçekleştirdiği tespit edilen H.K.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, hakkında tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadeleri kullanıldı.