'Kokain çektiği' görüntüler olay olan Kürşat Ayvatoğlu serbest kaldı! Pudra şekeri iddiası

Lüks bir araç içerisinde 'kokain' kullandığı iddia edilen görüntüler olay olan AK Parti Genel Merkezi çalışanı Kürşat Ayvatoğlu, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıla serbest kaldı. Ayvatoğlu'nun "Kokain değil, şaka amaçlı pudra şekeri çektik" dediği iddia edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

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Uyuşturucu kullandığı iddia edilen görüntüler büyük gürültü koparan AK Parti Genel Merkezi büro çalışanı Kürşat Ayvatoğlu gözaltına alınmıştı. Ayvatoğlu'nun ifadesinde "Kokain değil, şaka amaçlı pudra şekeri çektik" dediği iddia edildi ve adli kontrolle serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "pudra şekeri" iddiası için açıklama yaptı. Ayvatoğlu ise bu görüntüler kullanılarak kendisine şantaj yapıldığını ve suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

AK Parti'deki işinden kovuldu!

Görüntülerin ardından AK Parti'deki işinden kovulan ve gözaltına alınan Kürşat Ayvatoğlu, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Hem polis hem savcılık ifadesinde kokain kullandığını reddeden Ayvatoğlu'nun, "Bu video, yaklaşık 2 yıl önce Kastamonu'da benim haberim olmadan çekilmiş. Görüntülerdeki benim burnuma çekmiş olduğum madde kesinlikle uyuşturucu madde değildir. Bu madde pudra şekeridir." dediği iddia edildi.

Kamera şakasıydı, eğleniyorduk

Ayvatoğlu'nun ifadesinin devamında "Biz zaten arkadaş ortamında yabanca müzik dinlerken şaka, taklit amaçlı sanki uyuşturucu madde kullanıyormuşuz gibi yaparak eğleniyorduk. Bazen burundan sanki kokain çeker gibi bazen de esrarlı sigara içer gibi yapmış olduğumuz şakalar vardır. Ancak bugüne kadar yapmış olduğum bu şekildeki şakaları kesinlikle videoya çekmedik. Kesinlikle hayatım boyunca kokain maddesi kullanmadım" dedi.

Bu görüntülerle bana şantaj yapıldı

Ayvatoğlu, mağdur olduğunu söylerken, "Bana şantaj yapıldı. Bu konuyla ilgili de suç duyurusunda bulunacağım" dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Pudra şekeri çektim dedi, serbest kaldı" iddiaları için açıklama yaptı. Açıklamada "Hamza Kürşat Ayvatoğlu hakkında, bazı haber sitelerinde yayımlanan 'pudra şekeri içti serbest kaldı' şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Kan, kıl ve idrar örnekleri alındı

Ankara Başsavcılığı'nın açıklamasında soruşturmaya ilişkin de şu bilgiler verildi: "Başsavcılığımızca şüpheli hakkında 26.03.2021 tarihinde TCK 190/2 ve 191/1 maddeleri uyarınca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında şüphelinin kan, kıl ve idrar örneği alınmış olup madde kullanımına ilişkin rapor işlemleri devam etmektedir. Şüphelinin evi ve arabasında suç unsuru olabilecek deliller toplanmıştır. Akabinde ifadesi alınarak 27.03.2021 tarihinde mevcutlu olarak Başsavcılığımıza getirilmiştir."

Yanındaki diğer kişiler için gözaltı kararı çıktı

"Dosya kapsamı ve delil durumuna göre değerlendirme yapılmış olup 5. sulh ceza mahkemesi tarafından şüpheli hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve belirli yerlere başvuru şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Ayrıca eylemin TCK 188 ve devamı maddeleri kapsamında olma ihtimali uyarınca soruşturma derinleştirilerek şüphelinin yanında bulunan ve kimlikleri tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanması için kolluğa talimat verilmiştir. Soruşturma titizlikle devam etmektedir."