Muhsin Yazıcıoğlu şahadetinin 12. yılında da dualarla anıldı

Beyoğlu Okçular Vakfı'nın organize etmiş olduğu, Muhsin Yazıcıoğlu’nun şahadetinin 12. Yılını anma programında merhum Yazıcıoğlu'nun adı dualarla tekrar hatırlandı.

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BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu helikopter kazasında ölümünün 12. yılında anılırken bu özel organizasyona çok sayıda önemli isim de katıldı.Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkanı Av. Mutlu Furtana,

Genel Başkan yardımcıları; Yaşar Sayan,Selim Şimşek,Muhittin Açıcı, Beyoğlu belediye başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu ilçe başkanı Mustafa Yıldız bu özel programa iştirak edenler arasındaydı.

Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkanı Av. Mutlu Furtana burada yaptığı konuşmayla Muhsin Yazıcıoğlu'nun Türkiye için ne anlam ifade ettiğini herkese tekrar hatırlattı. İşte o konuşma;

''Ölüm, inançsız insanlar için, korkunç bir sondur, ama, inananlar için, ne kadar zevkli bir başlangıçtır. Bu sözlerin sahibi, toplumun her ferdi tarafından takdir kazanmış, bizlerin ortak değeri olan Muhsin Başkan için burada toplanan sizlere, hitap etmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nu anlatmak için, onu anlamak şarttır.

Bizler, şehit başkanızı anlıyor, onun kurmuş olduğu partide görev yapıyor, ve, onun göstermiş olduğu istikamette ilerlemeye devam ediyoruz. Hiçbir dönemde, sapma ihtiyacı hissetmediği, o yolda, bu ülkenin çıkarları dışında, hiçbir amaç gütmediği, hepimizin malumudur.

Muhsin Yazıcıoğlu’nun kıymeti anlaşılmaktadır

Kaypakların cirit atmış olduğu, siyaset arenasında, kendisine sunulan hiçbir mevki, makam ve koltuğa tevessül etmeden, siyasi hayatını sürdüren, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu, partili partisiz her kesimin takdirini kazanmış bir lider olma özelliğiyle ön plana çıkmıştır, her gün biraz daha kıymeti bilinmektedir.

Zalime alp, mazluma eren şiarından hiç ayrılmayan, Muhsin Yazıcıoğlu’nun kıymeti, Türkiye’ye yönelik yapılan bunca saldırı nedeniyle, her geçen gün daha net şekilde anlaşılmaktadır. Yeri geldiği zaman, koltuk sevdası gütmeden, iktidar partilerine kerhen de olsa destek veren Muhsin Yazıcıoğlu, kendisini bu ülkeye adamış bir devlet adamıdır.

Haksız bir şekilde, yıllarca hapishanelerde işkencelere maruz kalan Muhsin Başkan, hapishaneden çıktıktan sonraki süreçte dahi, ülkesin aleyhinde tek bir kelime kullanmamıştır. Bir insan düşünün, düşmüş olduğu hapishane de dahi, ülkesinin çıkarları doğrultusunda şiirler yazabilecek kadar kudretli, erdem sahibidir.

Muhsin Yazıcıoğlu rahmete yürümüştür fakat, hayalleri, idealleri hala canlı ve diridir. Bizler onun hayalleri ve ideallerinin, savunucusu ve bekçisi olmaya devam edeceğiz.

Sözlerimi Muhsin Başkanımızın, şiiriyle bitirmek istiyorum,

Zindanmış, bu karanlık oda.

Ne gam!

Bana, imanımın ışığı yeter…

Ellerim mi kelepçelenmiş arkasından?

Tutsak edilemez ya düşünceler!

Paslı kilit ve demirlerle çevrili, Olsa da odam,

Sınır tanımaz hayaller.

Muhsin Yazıcıoğlu zor zamanında işkenceler altında, bu memleket için hayal etmiştir. Bizler Allah’ın izniyle onun hayallerini gerçekleştiren kuşaklar olacağız.

Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Şehit başkanımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Son olarak temennim birlik olalım, birlik olalım, birlik olalım.''