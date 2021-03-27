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Anderson Talisca'dan Galatasaray açıklaması

Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca, hakkında Galatasaray'a transfer olabileceğine yönelik çıkan haberleri yalanladı.

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Bir dönem Beşiktaş forması giyen Talisca, sosyal medya hesabından hakkında Galatasaray ile ilgili çıkan haberleri yalanladı.

Instagram hesabından açıklama yapan Brezilyalı yıldız, "Galatasaray'a saygı duyuyorum ama haberler doğru değil. Kulüp veya kimseyle anlaşmam yok. Türkiye'de ben bir kartalım." ifadelerini kullandı.

27 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydiği 2 sezonda 1 şampiyonluk elde etti.

Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou'da forma giyen Talisca'nın sözleşmesi 2022'de sona erecek.

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