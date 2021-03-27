Myanmar'da darbecilerin zulmü sürüyor: 100 gösterici hayatını kaybetti

Myanmar'da darbe karşıtı protestolarda güvenlik güçlerinin uyguladığı şiddet giderek artıyor. Bugün, Yangon ve Mandalay başta olmak üzere diğer kentlerde gerçekleştirilen protestolarda güvenlik güçlerinin müdahale etmesi sonucu ölenlerin sayısı 100'e yükseldi.

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Askeri darbe sonrası bir türlü durulmayan Myanmar'da darbe karşıtları bir kez daha sokağa çıktı. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sert oldu. Myanmar Now News haber portalı, güvenlik güçlerinin göstericilere ateş açtığını, ülke genelinde 100 göstericinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ABD'nin Myanmar Büyükelçiliği de, Yangon Şehri'ndeki Amerikan Kültür Merkezi'ne ateş açıldığını açıkladı. Açıklamada, kimsenin yara almadığı belirtildi.

Myanmar'da 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı gerekçesiyle Myanmar ordusu 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, gerçekleşen olayların ardından ABD ve İngiltere, Myanmar'a yaptırım kararı almıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, yönetimin el değiştirmesinin ardından yaptığı flaş açıklamada yaptırım kararını açıklayarak, '' Ordu, derhal (darbe yaparak) eline aldığı gücü geri vermeli, demokratik yollarla seçilmiş siyasi liderleri ve aktivistleri serbest bırakmalı ve Burma halkının iradesine saygı göstermelidir. Yeniden demokrasiye dönene kadar darbeci askerlere yaptırım getirdik'' açıklamasını yapmıştı.

Biden açıklamasında Myanmar' yerine, 1989 askeri darbe öncesi kullanılan ülkenin eski adı 'Burma'yı kullanmıştı.