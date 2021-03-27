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Eskişehirspor'da toplam 8 vaka

Eskişehirspor'da 5 futbolcu ve 1 destek ekip personelinin corona virüs testi pozitif çıktı.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da 5 futbolcu ve 1 destek ekibi personelinin corona virüs testi pozitif çıktı.

Kırmızı-siyahli ekipte hafta içi de 2 corona virüs vakası çıkmıştı. Eskişehirspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı.


''Gürlife Hastanesi tarafından bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyet ve A takım personelimize yapılan Covid-19 testleri neticesinde 5 futbolcu ve 1 destek ekibi personelimizin test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir.

Takımımızda hafta içerisinde 1 antrenörümüzü ve 1 altyapı oyuncumuzun testinde de pozitif bulguya rastlanmıştı. Testi pozitif çıkan isimlerin takip, tedavi ve izolasyon süreci başlamış, tesislerimizde önlemler artırılmıştır.''

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