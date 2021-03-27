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MİT'ten Kuzey Irak'ta PKK'ya ağır darbe! Eylem hazırlığındaki terörist paketlendi

MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla, Türkiye'de eylem hazırlığı için toplantıya katılacağı belirlenen PKK'lı Hüseyin İnal etkisiz hale getirildi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyinde operasyon gerçekleştirdi. Türkiye'de eylem hazırlığı için toplantıya katılacağı belirlenen PKK'lı Hüseyin İnal ve beraberindeki 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonun ayrıntıları paylaşıldı. Buna göre, MİT, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde düzenlediği operasyonda, örgütün kırsal kadrosuna Yunanistan'daki Lavrion kampından katılan "Karker Kürecik" kod adlı Hüseyin İnal'ı etkisiz hale getirdi.

Yunanistan'daki kampta örgütsel eğitim aldı
İnal'ın, Lavrion kampında örgütsel eğitim aldıktan sonra terör örgütü PKK’nın kırsal kadrosuna katılmak amacıyla 2018’de Irak’ın kuzeyindeki örgüt kamplarına geçtiği belirlendi.

Yaklaşık 3 yıldır PKK kamplarında faaliyet yürüten İnal'ın, Türkiye’de eylem yapmak amacıyla Metina’daki bir toplantıya katılacağı tespit edilirken, 22 Şubat'ta düzenlenen operasyonda İnal'ın beraberindeki 2 örgüt mensubu da etkisiz hale getirildi.

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