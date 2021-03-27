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Arturo Vidal için üç seçenekten biri Galatasaray

İtalyan basını, Inter'den ayrılması gündemdeki Arturo Vidal için üç adaydan birinin de Galatasaray olduğunu yazdı.

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Sezon sonu yaklaşırken gözler transfere çevrilmeye başlandı. İtalya'dan Galatasaray için transfer iddiası geldi. Tuttomercatoweb'in haberine göre Arturo Vidal'in Inter macerası sezon sonunda bitebilir. Inter, Şilili yıldızı göndermeyi planlarken adaylar arasında Galatasaray da bulunuyor.

Arturo Vidal için en ciddi aday Fransız ekibi Marsilya olarak gösterildi. Teknik direktörlüğe Şilili Jorge Sampaoli'yi getiren Marsilya, Vidal hamlesini sezon sonu gerçekleştirebilir. Ancak Galatasaray ve Flamengo'nun da transfer için ilgi gösterdiği iddia edildi.

Avrupa'da sırasıyla Leverkusen, Juventus, Bayern Münih, Barcelona ve Inter gibi dev kulüplerde forma giyen 33 yaşındaki futbolcu bu sezon İtalyan takımıyla 30 maça çıktı.

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