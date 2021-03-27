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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi CHP'li belediyeler gibi yöneteceğiz

Yerel yönetimlerde başarılı olduklarını öne süren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu başarıyı iktidara geldiklerinde de göstereceklerini söyledi.

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün İBB'nin yapımına tekrardan başladığı Kirazlı - Halkalı Metrosu inşaatının açılış töreninde konuştu.

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, partisinin yönetiminde olan belediyelerin çalışmalarına övgülerde bulunurken, "Yeni bir siyaset anlayışını Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Siyaset halka hizmet etmekse, bütün belediye başkanlarımz 24 saati kullanıyor." ifadelerini kullandı.

CHP'nin yerel yönetimindeki başarılarını genel seçimlere de yansıyacağına inandığını söylen Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde de Türkiye'yi CHP'li belediyeler gibi yöneteceklerinin sözünü verip şu ifadeleri kullandı;

Yereldeki başarımız genele işaret
"Yerel yönetimlerden başladık merkezi yönetime kadar. Yerel yönetimlerdeki başarılar merkezi yönetimlerde sağlayacağımız başarıların işaretleri. Türkiye'yi bütün sorunlarından arındırıp görkemli, güvenilir bir ülke haline getireceğiz.

Cinsiyet eşitliğinin olduğu, herkesin aşının, herkesin işinin olduğu güzel bir Türkiye inşaa edeceğiz. Beraber yapacağız, birlikte yapacağız. "

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