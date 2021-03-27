Beşiktaş'tan Aboubakar'a yeni sözleşme teklifi

Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar'a, West Ham United talip oldu. Siyah beyazlı yönetim ise Kamerunlu golcü ile yeni sözleşme imzalamak istiyor.

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Beşiktaş'ta sezonun kalan bölümünde 2 maçta daha forma giymesi halinde 30 sayısını bulup sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak olan Vincent Aboubakar için West Ham United'ın ilgisi bulunuyor.

Fanatik'in haberine göre; sözleşmesinde 8 milyon euroluk çıkış maddesi bulunan başarılı futbolcudan daha fazla kazanç elde etmeyi planlayan yönetimin, tecrübeli isimle sezon sonunda masaya oturup bu maddeyi değiştirmeyi istediği belirtildi. Bu hamleyle Aboubakar'ın 1.2 milyon euro olan maaşının artırılması da bekleniyor.