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Karaman'daki kayıp! Telefonla ulaşılan Ege Kabalak askeri helikopterle kurtarıldı

KARAMAN'da bir süredir kendisinden haber alınamayan Ege Kabalak(26) ile irtibat sağlandı. Kurtarma çalışması için askeri helikopter talep edildi. Milli park bölgesinden halatla yukarı çekilerek, kurtarılan Kabalak Mersin'in Çamlıyayla İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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Karaman'da, araçlarının kara saplanmasıyla yolda mahsur kalan 2 kişinin kurtarıldığı olayda, kayıp Ege Kabalak'a (26) arama- kurtarma çalışmalarının 4'üncü gününde askeri helikopterle ulaşıldı. Milli park bölgesinden halatla yukarı çekilerek, kurtarılan Kabalak, Mersin'in Çamlıyayla İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kabalak'ın, kurtarılmadan önce bulunduğu bölgeyi cep telefonu kamerasıyla kaydederek, askeri ekibe gönderip, kendisine ulaşmalarında kolaylık sağladığı belirtildi. Kabalak'ın kaybolduğu Çocak mevki ile bulunduğu nokta arasında yaklaşık 40 kilometre olduğu belirlendi. 

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