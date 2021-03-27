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Mısır'da felaket felaket üstüne! Kahire'de 10 katlı bina çöktü 8 ölü var

MISIR'da dün iki trenin çarpışması sonucu 32 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün de Kahire'de 10 katlı bina çöktü. Olayda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı belirtildi. Çökmenin nedeni bilinmiyor.

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 Mısır'ın başkenti Kahire'de 10 katlı bir binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğü, 29 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel basında yer alan habere göre, Kahire'nin doğusundaki Şüveys Köprüsü Caddesi'nde, 10 katlı bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Olayda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kahire Valisi Tümgeneral Halid Abdul Al, çöken binanın bitişiğindeki binaların incelenmesi ve ardından enkaz kaldırma çalışmaları yapılması için ekip kurulduğunu açıkladı. 

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