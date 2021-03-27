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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun paylaşımı merak uyandırmıştı nedeni belli oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı “30 Mart’ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz” paylaşımı merak uyandırdı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım büyük merak uyandırdı.

Üzerinde “30 Mart’ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz” yazılı bir görsel paylaşan Soylu’nun bu hareketinden sonra gözler 30 Mart tarihine döndü. Soylu’nun paylaşımı kısa sürede çok fazla etkileşim aldı.

Yayalara öncelik verilmesi için kampanya

Paylaşımlar merak uyandırırken "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" mesajının nedeni ortaya çıktı. 30 Mart'ta trafikte öncelik verilmesi için "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" uygulamasının yapılacağı öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan uygulama için valiliklere yazı gönderildi. Yazıda "Kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla “30 MART’TA KIRMIZI ÇİZGİMİZİ ÇEKİYORUZ” uygulaması gerçekleştirilecektir." denildi.

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