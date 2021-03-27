Fenerbahçe'de Sarri sesleri! Ali Koç prensipte el sıkıştı

Erol Bulut'un yerine teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getiren Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, ünlü İtalyan teknik adam Maurizio Sarri ile görüştü.

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Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut sonrası yola şimdilik sportif direktör Emre Belözoğlu ile devam etse de sezon sonunda yepyeni bir isim göreve gelecek. Yeni gelecek hoca kesinlikle yabancı bir isim olacak. Bugüne kadar göreve getirdiği hocalardan istediği verimi alamayan Ali Koç, bu kez baltayı taşa vurmak istemiyor.

İlk isim Löw

Sarı-lacivertlilerde ilk aday camianın hasretle beklediği Joachim Löw. Daha önce 1998- 99 sezonunda F.Bahçe'yi çalıştıran ve toplam 41 maçta 25 galibiyet ve 6 beraberlik sonrasında görevden ayrılan Löw, ardından Almanya Milli Takımı'nın yeniden yapılanmasının mihenk taşı olup takımı da 4. kez Dünya Kupası zaferine taşımıştı. EURO 2020 sonrasında görevine veda edeceğini açıklayan 61 yaşındaki çalıştırıcının menajeri ile ilk temas kuruldu ve olumlu yanıt alındı.

Diğer aday Gallardo

Kanarya'da ikinci sıradaki aday ise Marcelo Gallardo. River Plate ile 2 Libertadores ve 3 Sudamericana şampiyonu olan 45 yaşındaki çalıştırıcı ile de temaslar kuruldu. Arjantin basını görüşmeleri manşetine taşırken, Avrupa deneyimi olmaması soru işareti olarak ortaya çıkıyor.

Son aday Sarri

Ajansspor'un haberine göre; Ali Koç, İtalyan teknik adam Maurizio Sarri ile bir görüşme gerçekleştirdi ve prensip anlaşmasına vardı. Koç, kulüp çalıştırmayan Sarri ile önümüzdeki hafta bir görüşme daha gerçekleştirip nihai noktayı koyacak. 62 yaşındaki Sarri, son olarak geçen sezon Juventus'u çalıştırıp şampiyon yaptı. İtalyan Hoca, genellikle çalıştırdığı takımlarda 4-3-3 sistemini uyguluyor. Ofansif futbolcu tercih eden Sarri konusunda geri sayıma geçildi.

Sarri'nin başarıları

Kariyerinde Napoli, Juventus ve Chelsea gibi devleri çalıştıran Maurizio Sarri, geçen sezon Juventus'la İtalya Serie A'yı kazandı. 62 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, 2018/2019 sezonunda ise Chelsea'ye UEFA Avrupa Ligi'ni kazandırdı.

JOACHİM LÖW KİMDİR?

Yaş: 61

Ülke: Almanya

Takım: Almanya Milli Takımı

Ort. teknik direktörlük: 2.4 yıl

Taktik: 3-1-4-2

Takımları: Stuttgart, F.Bahçe, Karlsruhe, Adanaspor, Tirol, Austria Wien,

Başarıları: Almanya Milli Takımı Başarıları: Dünya Kupası (1), Almanya Kupası (1), Avusturya şampiyonluğu (1), Konfederasyon Kupası şampiyonluğu (1).

MARCELO GALLARDO KİMDİR?

Yaş: 45

Ülke: Arjantin

Takım: River Plate

Ort. teknik direktörlük: 3.9 yıl

Taktik: 4-4-2

Takımları: Nacional, River Plate

Başarıları: Arjantin Kupası (3), Uruguay Şampiyonluk (1), Copa Libertadores (2), Copa Sudamericana (1).