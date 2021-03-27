'4 işlem' hesabı ile Covid yalanı! Abdurrahman Dilipak'tan bomba yazı

Koronavirüsle ilgili şaşırtıcı yazılar kaleme alan Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, PCR testlerinin "yalan yanlış" olduğunu iddia ederek, çok konuşulacak bazı bilgileri köşesine taşıdı.

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Koronavirüs ve aşıyla ilgili karşıt açıklamalarıyla öne çıkan yazar Abdurrahman Dilipak'tan yine çok tartışılacak bir yazı daha geldi. Aşı karşıtı kampanyanın öncülüğünü de yapan Dilipak, "4 işlem” hesabı ile “CoVID yalanı" başlıklı yazısında sarsıcı iddiaları gündeme getirdi.

Çin'de başlayan virüsün diğer eyaletlere sıçramamasını sorgulayan yazar, ölen hasta sayısının 4636 olmasının inandırıcı olmadığını belirterek "Sokakta insanlar yürürken düşüp ölüyordu, ama sonra hiçbir şey kalmadı. Ama on binlerce km uzaklara bir anda yayıldı ve milyonlarca insanın ölümüne sebep oldu." ifadelerine yer verdi.

"Hepsinin üzerine CoVID etiketi yapıştırılıyor"

PCR testlerinin yalan yanlış olduğunu savunan Dilipak, “PCR pozitif” diye hastaneye girişi yapılan hastalar, kanser, şeker, astım, organ yetmezliği, Alzaymırdan ölüyor. Hepsinin üzerine CoVID etiketi yapıştırılıyor. Böylece olmayan bir salgın icat ediliyor." görüşünü dile getirdi.

"Sonuç veren kit geliştirilerek kullanılması şart"

CoVID ile ilgili PCR testi ile ilgili kendisine gelen son bilgiyi paylaşan Dilipak, yazısına şöyle devam etti:

"CoVID konusunda SARS CoV2 RNA varlığını belirlemeye yönelik olarak kullanılan PCR testleri sadece kalitatif yani pozitif/negatif sonuç vermektedir. Doğru bir sonuç için kantitatif yani virüse ait RNA viral yük miktarını rakamsal olarak (IU/mL) belirleyen ve sonuç veren kit geliştirilerek kullanılması şart.

Biliyorsunuz daha önce döngü olayını anlattık. Bu tartışma Tanzanya Cumhurbaşkanının hayatına mal oldu. Bu test sonuçlarının doğru olmadığını zaten başından beri söylüyoruz. Bu test cihazı yanlış, hileli, bu kirli olayın bir parçası.

Şimdi elimizde yeni bir kanıt daha var. Kantitatif PCR sonuçlarının yorumlanmasında, kategorize edilmesinde, hasta takibinde ve antiviral tedaviye cevabın izlenmesinde bu konu zorunludur. Kantitatif PCR test sonuçları ile hastalara ait klinik bilgiler arasında korelasyon çalışmaları yapılarak, SARS CoV2 RNA için iki kritik eşik değerin belirlenmesine acil ihtiyaç bulunmaktadır.

Bu anlamda; 1- Enfektivite (bulaştırıcılık) dozu, 2- Hastalık meydana getirebilme dozu zorunludur.

Ancak bu iki kritik eşik değerin bilinmesi ile elde edilecek olan Kantitatif PCR sonuçları kategorize edilerek farklı anlamlarda, klinik bilgiler ile birlikte değerlendirilerek yorumlanması mümkün olacaktır.

Kantitatif PCR testi ile; SARS CoV2 RNA viral yük değerleri 200 IU/mL ile 2.000.000 IU/mL ve aradaki farklı değerlerin tamamına aynı sonuç verilmekte ve farklı kategorilere ayırarak farklı yorumlar yapmak mümkün olmamaktadır.

Bu anlattıklarımı bizim 5gvirusnes’in bağımsız bilim kurulundaki akademisyenler de teyit ediyor. Daha anlatacağım, söyleyeceğim, soracağım çok şey var. "

Abdurrahman Dilipak'ın yazısının tamamı