Hatayspor'da Galatasaray maçı öncesi Boupendza'nın testi pozitif çıktı

Hataysporlu Aaron Boupendza'nın Gabon Milli Takım kampında yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Hatayspor, milli ara sonrası Galatasaray ile karşılaşacak.

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Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Gabon, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup etti. Gabon'un golleri Boupendza, Bouanga ve Pierre-Emerick Aubemyang'tan geldi. Hatayspor'da forma giyen Boupendza'nın attığı şık gol, sosyal medyada da çok konuşuldu. Demokratik Kongo'da Marcel Tisserand ve Fabrice N'Sakala 90 dakika sahada kaldı.





Galatasaray maçı var

Aaron Boupendza'nın Gabon Milli Takım kampında yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Oyuncu, Angola maçı kadrosundan çıkarıldı ve karantina prosedürlerine uygun şekilde gözetim altına alındı. Hatayspor, milli ara sonrası Galatasaray ile karşılaşacak.

'Boupendza’nın test sonucuyla ilgili elimize bir bilgi ulaşmadı'

Gabonlu oyuncu Aaron Boupendza’nın Covid-19 testinin pozitif çıktığı haberleri üzerine Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu. Vardı, konuyla ilgili kendilerine bir bilgi ulaşmadığını belirterek, “Gabon Federasyonu’ndan bize bir bilgi ulaşmadı. Boupendza, Türkiye’ye dönünce zaten teste girecek. O testin sonucuna göre önümüzdeki günlerde resmi bir açıklama yapacağız” dedi.