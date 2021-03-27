Fahrettin Altun'dan CHP'li Özgür Özel'e 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi: Yine zırvalamış

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, isim vermeden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "İstanbul Sözleşmesi'nden Meclis kararı ile çıkılabilir" ifadesine tepki gösterdi.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, isim vermeden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "İstanbul Sözleşmesi'nden Meclis kararı ile çıkılabilir" ifadesine tepki gösterdi. "CHP tarihinin gördüğü göreceği en beceriksiz parti kişisi yine zırvalamış." diyen Altun, eski sistemde yürütmeyi temsilen Bakanlar Kurulu'nun bu kararı verdiğini, şimdi ise yürütmeyi Cumhurbaşkanı'nın temsil ettiği belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel tarafından, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme süreciyle ilgili kamuoyunu yanıltan açıklamalarına İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yanıt verdi;

"1-CHP tarihinin gördüğü göreceği en beceriksiz parti kişisi yine zırvalamış. "İstanbul sözleşmesinden ancak Meclis kararıyla çıkılır" demiş. Eski sistemde yürütmeyi temsilen Bakanlar Kurulu bu kararı verirdi. Şimdi ise yürütmeyi Cumhurbaşkanı temsil ediyor.

2-Gazi meclisimizin yaptığı ve aziz milletimizin referandumla onayladığı yönetim sistemimizden bihaber olan bu zavallı kendince hukuk dersi veriyor. Birde parmak sallayarak tehditler savuruyor. Yazıklar olsun sana!

Yönetim sistemimizi öğreneceksiniz.

3-Zahmet olmazsa "9 sayılı Milletlerarası Andlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3. Maddesi"ni oku, yönetim sistemimizi iyice anla ve saygı duy. Milletin iradesine hadsizce parmak sallama!

4-Bu iş bitti. Fesih bildirimimiz Avrupa Konseyi Sekreteryası'na ulaştı. Avrupa Konseyi Anlaşmalar Bürosu sözleşmenin 1 Temmuz itibarıyla ülkemiz bakımından yürürlükten kalkacağını teyit etti. Demek ki neymiş? Her şey usûlüne uygunmuş. Ülkeni biraz olsun tanı! Yalanı bırak artık!"