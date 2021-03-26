Şeker hastaları bal yiyebilir mi? Profesör aç karna bir kuru fasulye yutun diyor

Prof. Dr. Erdem Yeşilada şeker hastaları doğal olması şartıyla bal tüketebileceklerini söylüyor. Elbette bu az miktarda ve arada sırada olmak kaydıyla. Şeker hastaları için önerdiği sabah 1 adet kuru fasulye yutun önerisi ile hayli sıradışı

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Şeker hastalarının en büyük sıkıntıları tatlıya olan özlemleri oluyor. Bal doğal bir ürün sayıldığı için de genellikle 'bal' yersem şekerim yükselmez düşüncesi hakim oluyor. Öncelikle belirtmek gerekir bal elbette şekerinize etki eder. Ancak Prof. Dr. Erdem Yeşilada organik olmak şartıyla arada bir bal tüketimini onaylıyor. Profesör balın şekere olan etkisini ve bu konudaki araştırmaya dair şu bilgileri paylaşıyor:

*Genel olarak bakıldığında balın yüzde 80 kadarı karbonhidratlar ve kalanı sudan ibaret bir kovan ürünü. Karbonhidrat içeriğinin yüzde 55-85’ini ise glikoz ve früktoz (meyve şekeri) oluşturuyor. Bu bakımdan şeker hastaları için tehlikeli gibi düşünülebilir. Ancak kan şekeri üzerinde etkileri şekerli besinlere göre çok daha düşük. Mesela, glikozun glisemik indeksi 100 (mg/dL) ise, narenciye balının glisemik indeksi 45 civarında, kestane balının 55, çam balının ise 58 civarında tespit edilmiş. Tabii bu özellikler sadece gerçek bal için söz konusu. Bunun nedeni ise gerçek balın içerisinde bulunan ve arıların çiçeklerden topladığı polenlerden kaynaklanan polifenolik bileşikler. Bildiğiniz üzere polifenollik bileşikler antioksidan etkileri ile balın şifalı gücünün başlıca kaynağı.

Diyabet hastalarında yapılan bal deneyi

Bu konuda daha açıklayıcı olması bakımından diyabet hastaları üzerinde bal ile yapılmış bir klinik çalışmanın sonuçlarından bahsetmek istiyorum. Doksan yedi tip-2 diyabet hastası üç gruba ayrılıyor. Açlık kan şekerleri ölçüldükten sonra, bir gruba 75 gram doğal bal, diğer gruba ise 30 gram doğal bal veriliyor. Üçüncü gruba ise kontrol grubu olarak 75 gram glikoz veriliyor. Ardından bir saat sonra ve iki saat sonra kan şekeri değerleri ölçülüyor.

Yapılan değerlendirmelerde, kan şekeri değerlerinde bal verilen gruplarda ilk bir saatte yükselme görülürken ikinci saatte düştüğü gözlemlenmiş. Buna karşılık glikoz verilen grupta ikinci saatte de yükselmeye devam etmiş ve iki misli artış göstermiş. İkinci saatte düşük miktar (30 gram) bal verilen gruptaki hastaların büyük bir çoğunluğunda (yüzde 68) ortalama kan şekeri seviyesindeki yükselmenin 30 (mg/dL) civarında olduğu, hatta hastaların yüzde üçününde kan şekerini düşürücü etki gözlemlendiği bildiriliyor. Buna karşılık glikoz verilen gruptaki hastaların yüzde 53’ünün kan şekeri seviyesindeki yükselme 100-200 arasında, yüzde 13’ünün ise 200’ün üzerinde olduğu tespit edilmiş. Balın glisemik indeksinin daha düşük olmasının nedeni henüz bilinmiyor. Çeşitli öneriler var. Bunlar arasında arının faringeal bezlerinde insülin-benzeri etkili bileşenler bulunduğu, dolayısıyla şekerin hücre içerisine girmesini sağlayabileceği, polifenollik bileşenleri nedeniyle balın kuvvetli antioksidan özelliği bulunduğundan pankreasta oksidatifhasarı düzelttiği, glukokinaz enziminin uyarılması ile karaciğerde glikoz kullanımının artması gibi çeşitli öneriler yapılıyor.

Doğal bal yiyebilir misiniz?

Yukarıda klinik bulgular gerçek bal olmak koşuluyla tip-2 şeker hastalarının arada sırada abartmadan ufak miktarlarda gerçek bal yiyerek nefsini köreltmesi mümkün gibi görünüyor. Anahtar kelime, güvenilir, analizi yapılmış, doğada dolaşan arıların yaptığı doğal bal.

Her sabah 1 fasülye yutun

Şeker hastaları için bir başka önerim ise her sabah yataktan kalktıklarında aç karnına bir adet kuru fasulye yutmaları. Kuru fasulyede bulunan alfa-glikozidaz enzimini baskılayıcı özellikteki madde karbonhidratların glikoza dönüşümünün engellenmesine yardımcı oluyor. Kuru fasulyeyi pişirince bu özellik kalmıyor.